Работник отеля перечислил самые грязные вещи в номерах

Неизвестный работник отеля рассказал, что постояльцы отелей зачастую пользуются вещами в номерах, которые редко подвергаются качественной чистке, и перечислил самые грязные из них. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

«Стаканы для зубных щеток моют очень редко, так как уборщицы, как правило, спешат. Скорее всего, они просто подержат их под струей воды из-под крана и слегка ополоснут — и это в лучшем случае», — пояснил автор треда.

Другим опасным с точки зрения чистоты предметом в гостиничном номере считается чашка для кофе и чая. По мнению юзера, туристам перед ее использованием следует убедиться, что на поверхности емкости нет слоя пыли или отпечатков губ прежних постояльцев.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

Кроме того, работник отеля указал, что горничные, как правило, не уделяют должного внимания чистке такого часто используемого гостями предмета, как пульт от телевизора. Он также порекомендовал путешественникам брать с собой в поездку дезинфицирующие средства и в целях безопасности самостоятельно обрабатывать окружающие поверхности и вещи.

6 августа стало известно, что, согласно результатам исследований, самым грязным предметом в номере отеля считается ведерко для льда, так как постояльцы нередко прибегают к мерзким способам его применения. На поверхности таких емкостей может скапливаться множество бактерий — клиенты гостиниц, к примеру, используют их, когда не имеют возможности дойти до туалетной комнаты или же при резком приступе рвоты.