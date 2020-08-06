Раскрыты мерзкие способы применения самого грязного предмета в номере отеля

Самым грязным предметом в номере отеля считается ведерко для льда, так как постояльцы нередко прибегают к мерзким способам его применения. Об этом пишет Daily Express.

Согласно результатам исследований, на поверхности таких емкостей может скапливаться множество бактерий, так как клиенты гостиниц, к примеру, используют их, когда не имеют возможности дойти до туалетной комнаты или же при резком приступе рвоты.

Вдобавок сотрудники объектов размещения не уделяют должного внимания очистке ведерок, и требований по особой их дезинфекции, как правило, также не установлено.

«Я работала уборщицей, — и вы удивитесь тому, как часто люди используют ведерко для льда не по назначению. В первый раз, когда я с этим столкнулась, спросила начальницу, что мне делать, думая, что емкость нужно будет поместить в посудомоечную машину или что-то еще. Она сказала мне просто ее сполоснуть», — рассказала одна из участниц соответствующего треда на Reddit.

В связи с этим туристам, желающим воспользоваться подобным инструментом, рекомендуется учитывать санитарно-гигиенические нормы и, например, использовать для льда полиэтиленовый пакет, прежде чем уложить его в емкость.

5 августа специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что самыми грязными местами в салоне самолета считаются откидной столик и карман впереди стоящих кресел. По его словам, на поверхностях, которые окружают пассажира во время полета, обнаруживается огромное количество разных микроорганизмов — возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций.

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