Туристы возмутились антисанитарией и грязными пляжами российских курортов

Российские туристы пожаловались на качество сервиса, антисанитарию и грязные пляжи отечественных курортов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председательницу комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елену Сутормину.

По ее словам, больше всего жалоб, поступивших на горячую линию Общественной палаты России, было связано с сервисом: номера не соответствовали заявленным на картинках, туристов не заселяли в гостиницу вовремя, а некоторых путешественников не забирал трансфер из аэропорта.

Кроме того, россияне выразили свое недовольство по поводу некачественного обслуживания на территории отелей, антисанитарии и нечистых пляжей.

Всего за лето 2019 года от российских туристов в Общественную палату поступило 638 обращений, большинство из которых касались самых популярных направлений — Крыма, Краснодарского края, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ранее в августе онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» выяснил, что российские туристы предпочли зарубежные курорты отечественным. Главная причина того, что россияне не хотят отдыхать на родине, — низкий уровень сервиса и высокие цены на отдых. Также около четверти респондентов признались, что хотят в отпуске посмотреть другие страны.

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