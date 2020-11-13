Англичане предложили пожить рядом с тиграми

В английском графстве Норфолк предложили пожить в доме, который находится вблизи заповедника с тиграми. Недвижимость выставили на продажу за 375 тысяч фунтов стерлингов (более 38 миллионов рублей), сообщает The Sun.

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Загородный дом расположен рядом с национальным парком Broads, куда приезжают туристы в поисках дикой природы. Особенность участка — внутренний двор, огороженный забором. Будущим владельцам, по словам риелторов, предлагают «единственную в своем роде возможность» наблюдать за гуляющими животными, сидя за столом. Для безопасности, между заповедником и участком поставили железное ограждение.

На участке, который в агентстве недвижимости называют уникальным, расположен дом с соломенной крышей. Внутри есть три спальни, гостиная, кухня, столовая и большая ванная комната. Интерьер постройки выполнен в деревенском стиле с использованием цветочного и геометричного орнамента. Владельцы дома обращают внимание покупателей на задекорированный деревянными балками потолок, римские (полуовальной формы) двери и несколько каминов.

В сентябре 2020 года в Швеции туристам предложили пожить на вилле SynVillan на юго-восточном побережье страны. Она находится заповеднике, в котором свободно живут и перемещаются олени, кабаны, бизоны и овцы. Чтобы обезопасить гостей, конструкцию здания подняли на сваи высотой три метра. Автором проекта выступил архитектор Томас Санделл (Thomas Sandell) из шведского бюро Sandellsandberg. Он оборудовал виллу гостиной, двумя спальнями, туалетом и большой террасой с видом на окружающую природу.

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