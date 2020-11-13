В Белоруссии экстремистов захотели лишать гражданства

Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижней палаты парламента) Мария Василевич сообщила, что новые поправки к закону «О гражданстве Республики Беларусь» будут предполагать возможность лишения статуса гражданина за терроризм и экстремизм. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Белоруссии», — заявила Василевич, добавив, что законопроект также предполагает исключение случаев, когда потеря гражданства позволяет избежать ответственности за совершенное преступление.

Также депутат отметила, что будет ограничен круг тех, кто сможет подать заявление на восстановление статуса гражданина.

27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал происходящие в стране протесты «террористической войной», пояснив, что митингующие перешли к экстремистским действиям. Также обвинения в радикализации протеста и терроризме звучали в адрес протестующих от Комитета государственной безопасности, Генеральной прокуратуры и МВД.

Депутат Мария Василевич является обладательницей титула «Мисс Беларусь — 2018». Александр Лукашенко не раз появлялся с ней на публике. В декабре 2018 года они исполнили медленный танец на новогоднем балу во Дворце Независимости.

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