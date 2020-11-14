Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Бывшего главу спецслужб Армении заподозрили в подготовке убийства Пашиняна
В Египте обнаружили крупное захоронение возрастом около 2500 лет
Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе
Исполняющий обязанности президента Киргизии сложил полномочия
Стали известны подробности похорон Джигарханяна
Меладзе отказался от бойкота огоньков
Профессора СПбГУ нашли мертвым в своей квартире
Соведущий «Вечернего Урганта» попал в реанимацию
Тактаров отреагировал на избиение Харитонова
Байден расстроил РПЦ своими взглядами
Новости партнеров

Северная Осетия приостановила плановую медицинскую помощь

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

В Северной Осетии приостановили плановую медицинскую помощь из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В штатном режиме продолжат работу онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры. По информации регионального Минздрава, принятые меры направлены на сохранение здоровья граждан и оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Северной Осетии коронавирус обнаружили у 70 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8175 случаев COVID-19.

Ранее в связи с эпидемиологической ситуацией приостановили оказание плановой медицинской помощи в Хакасии, Новосибирской и Липецкой областях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще один регион приостановил плановую медпомощь из-за COVID-19
В российском регионе приостановили оказание плановой медпомощи
В российском регионе перестанут оказывать плановую медпомощь из-за коронавируса