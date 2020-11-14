Северная Осетия приостановила плановую медицинскую помощь

В Северной Осетии приостановили плановую медицинскую помощь из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В штатном режиме продолжат работу онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры. По информации регионального Минздрава, принятые меры направлены на сохранение здоровья граждан и оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Северной Осетии коронавирус обнаружили у 70 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8175 случаев COVID-19.

Ранее в связи с эпидемиологической ситуацией приостановили оказание плановой медицинской помощи в Хакасии, Новосибирской и Липецкой областях.