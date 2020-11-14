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«Билайн» оценил влияние пандемии на покупки москвичей во Всемирный день шопинга

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Во Всемирный день шопинга 11 ноября активность интернет-пользователей в онлайн-магазинах в дни распродаж возросла в два раза, в то время как мобильный трафик в популярных торговых центрах снизился в шесть раз по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли эксперты исследовательского проекта Билайн.Аналитика, проанализировав изменения предпочтений москвичей.

Активность интернет-пользователей в дни распродаж 9-11 ноября 2020 года возросла в два раза по сравнению с октябрем 2020 года. Лидерами по посещаемости являются онлайн-магазины в категориях: «одежда, обувь и аксессуары» (34 процента), «онлайн-гипермаркеты» (30 процентов), «электроника и бытовая техника» (21 процент). Как показало исследование, 60 процентов посетителей интернет-магазинов – это женщины, наиболее активные из них в возрасте от 35 до 40 лет. Среди мужчин наибольшая доля приходится на возрастную категорию от 30 до 35 лет.

Например, в интернет-магазине «Билайн» с 9 по 11 ноября 2020 года московские клиенты купили в 3,3 раза больше смартфонов, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом продажи устройств дороже 45 тысяч рублей выросли в 4 раза. Чаще всего в этот период клиенты покупали в интернет-магазине смартфоны Apple, Huawei и Xiaomi.

В то же время количество потребляемого интернет-трафика в торговых центрах Москвы снизилось в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, москвичи в этом году пользовались в 6 раз меньше мобильным интернетом в торговых центрах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам снижения лидирует Афимолл Сити – клиенты «Билайн» использовали там в 9 раз меньше мобильного трафика, чем в предыдущий Всемирный день шоппинга. Меньше всего на себе ощутил эффект пандемии торговый центр Мега Белая дача, где произошло всего трехкратное сокращение интернет-трафика.

Для того, чтобы клиенты «Билайн» могли совершать покупки удобным для них способом, пользоваться мобильным интернетом и делиться удачными покупками с друзьями - Билайн внедрил в Москве новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks). Использование системы SON увеличило на 43 процента надежность бесшовного перехода при перемещении клиента от одной базовой станции к другой. Вместе с развертыванием системы SON Билайн продолжает поддерживать высокие темпы развития сети – Билайн в Московском регионе. По итогам третьего квартала темп строительства новых базовых станций вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе исследования «Билайн» проанализировал потребление мобильного интернета посетителей в 10 популярных торговых центрах Москвы (Авиапарк, Метрополис, Мега Белая дача, Мега Химки, Атриум, Европейский, Афимолл Сити, Колумбус, ГУМ и ЦУМ) и пользовательскую активность в популярных интернет-магазинах.

Исследование было проведено среди абонентской базы «Билайн» в Москве. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных. Период исследования: 9-11 ноября 2020 года, 9-11 ноября 2019 года, 12-14 октября 2020 года.

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