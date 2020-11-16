Пашинян назвал число погибших и пропавших без вести армянских военнослужащих

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал число армянских военнослужащих, погибших и пропавших без вести в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр сообщил, что с армянской стороны погибли около 2400 человек. Также он рассказал, что без вести пропали несколько сотен армянских солдат, и выразил надежду, что некоторые из них остались в живых.

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«Власти сделают все, чтобы солдаты могли найти себя в последующей жизни», — заявил Пашинян, пообещав, что правительство обеспечит социальные гарантии вернувшимся с войны солдатам и их семьям.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Араик Арутюнян также заявил, что из-под города Шуши вывезены тела 150 армянских военнослужащих. Еще несколько сотен тел, по его словам, до сих пор остаются в местах недавних боевых действий.

9 ноября Пашинян вместе с лидерами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. По условиям документа, азербайджанские силы остаются на территориях, занятых ими во время военных действий. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы еще три района. В регион вводят российских миротворцев.

Азербайджан расценил случившееся как победу. В Армении начались массовые беспорядки, оппозиционные депутаты попытались отправить Пашиняна в отставку. Власти арестовали нескольких лидеров оппозиции.