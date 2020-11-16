Футболист «Манчестер Сити» принял мяч пяткой и забил после двойного обыгрыша

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез отметился голом в матче квалификационного этапа Кубка африканских наций против Зимбабве. Видео доступно в Twitter-аккаунте турнира.

29-летний вингер принял мяч пяткой после навесной передачи партнера. Он ворвался в штрафную соперника, дважды обыграл защитника и забил. Марез удвоил преимущество Алжира. Однако, его команда не сумела удержать счет. Встреча закончилась вничью (2:2).

Марез известен по выступлениям за «Манчестер Сити». В пяти матчах Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне на его счету один забитый мяч.