Пашинян назвал новые цели переговоров по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян навал новые цели переговоров о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам премьер-министра, особое место в переговорах должна занимать проблема статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Этому вопросу, отметил он, необходимо придать новое звучание с учетом сложившейся ситуации.

«Народ Нагорного Карабаха должен жить на родине», — заявил Пашинян, подчеркнув, что одной из основных тем в переговорном процессе должна стать проблема беженцев. Также премьер-министр отметил, что необходимо будет обсудить гуманитарные, коммуникационные и транспортные вопросы.

12 ноября Пашинян назвал международное признание НКР «абсолютным приоритетом» и заявил, что для него появились «более веские аргументы». 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Пашиняну не удастся добиться правового статуса независимой республики для НКР.

9 ноября Пашинян вместе с лидерами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. По условиям документа, азербайджанские силы остаются на территориях, занятых ими во время военных действий. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы еще три района. В регион входят российские миротворцы.