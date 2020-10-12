Пашинян предупредил об угрозе гуманитарного кризиса в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил об угрозе гуманитарного кризиса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Такое заявление он сделал в ходе встречи с иностранными журналистами, его слова передает РИА Новости.

«По сути, мы очень близки к гуманитарному кризису в зоне нагорно-карабахского конфликта, если не сказать, что мы уже столкнулись с гуманитарным кризисом», — сказал Пашинян. Предотвратить такое развитие событий, по словам премьера, можно, признав право народа Арцаха (самоназвание республики — прим. «Ленты.ру») на самоопределение, вплоть до признания независимости региона.

Политик также обвинил Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения. По словам премьер-министра, в настоящее время идут бои в городе Гадрут. Пашинян заявил, что силы Армии обороны Нагорного Карабаха пытаются вытеснить из города диверсионные группы.

О необходимости признания права на самоопределение Арцана премьер Армении говорил еще накануне. Тогда он пояснил, что если этого не могут сделать страны, то должны сделать конкретные организации и личности.

10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.