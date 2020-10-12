Тысячи армян вышли на митинги в нескольких городах США

Тысячи представителей армянской диаспоры в США вышли на митинги в нескольких крупных городах страны. Об этом пишет издание Axios.

На прошедших выходных протестующие поучаствовали в крупных митингах в Лос-Анджелесе, Бостоне и Нью-Йорке. Армяне выступили против военного конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, демонстранты собирались у консульств Азербайджана и Турции, а также перекрыли автострады.

6 октября представители диаспоры пришли к зданию американского издания Los Angeles Times. Люди обвинили газету в отсутствии сострадания к армянскому народу и в публикации дезинформации.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели вооруженных столкновений, 9 октября, министры иностранных дел республик провели в Москве переговоры при посредничестве России. 10 октября в 12:00 было объявлено перемирие, однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Военные действия периодически возобновляются.

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