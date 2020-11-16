В Якутии в 2021 году подключат к интернету более 510 соцучреждений

Доступ к интернету по национальному проекту «Цифровая экономика» обеспечат в более 510 социально значимых учреждениях в 2021 году, сообщили в пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Достигнуто дополнительное соглашение о подключении к интернету еще 13 фельдшерско-акушерских пунктов. На следующий год адресный план проекта уже утвержден, всего к интернету в 2021 году будет подключено 512 социально значимых учреждений», — указали в пресс-службе.

В Якутии подключение к интернету социально значимых учреждений — школ и ссузов, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей и муниципальных учреждений — ведется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», который рассчитан до 2030 года. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.