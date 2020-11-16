Президент России Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека (СПЧ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в состав органа включены заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.

Президент также исключил из состава СПЧ политолога Светлану Айвазову, председателя президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрия Костанова, а также Ольгу Сидорович и Аниту Соболева.

В 2019 году президент исключил из состава совета политолога Екатерину Шульман.