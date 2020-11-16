Мерил Стрип прочитает рэп в новом фильме от Netflix

Актриса Мерил Стрип прочитает рэп в новом фильме Райана Мерфи The Prom («Выпускной»), который выйдет в декабре на платформе Netflix. Об этом пишет Variety.

Картина станет киноадаптацией одноименного мюзикла. Режиссер Райан Мерфи, создавший сериалы «Хор» и «Американская история ужасов», загорелся идеей создания фильма, после того как увидел оригинальную постановку в январе 2019 года. Netflix дала зеленый свет. По словам режиссера, главной темой фильма станет борьба с нетерпимостью.

По задумке Мерфи, в финале фильма прозвучит песня о женщинах и их силе Wear Your Crown («Неси свою корону»). Режиссер уверен в успехе новой работы. «Думаю, поклонники Мерил сойдут с ума от этого. У меня есть видео, на котором Мерил читает рэп. Она была так хороша, что мы сняли сцену с первого дубля, который доказывает: нет ничего, чего не смогла бы сделать Мерил Стрип», — рассказал Мерфи.

Кроме Мерил Стрип, в проекте задействованы Николь Кидман, Джеймс Корден и Керри Вашингтон. Премьера «Выпускного» на Netflix состоится 11 декабря.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо снимется в фильме «Не смотри вверх», который выйдет на стриминговой платформе Netflix. В картине будет рассказана история двух астрономов, которые отправятся в промотур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде.