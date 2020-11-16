В России оценили результаты испытаний американской вакцины от коронавируса

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте, который посвящен российской вакцине «Спутник V».

«Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин», — отметил Дмитриев. По его словам, вакцины с эффективностью 90 процентов и более — очень многообещающие, могут спасти жизни и возобновить экономический рост.

Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке препарата. «Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме», — сказал он.