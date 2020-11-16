Россиянам задумали увеличить срок гарантии на бытовую технику

В России задумали ввести минимальный гарантийный срок на товары длительного пользования, в частности, на электробытовые приборы. Если инициативу одобрят, то можно будет потребовать ремонт или замену устройства в течение трех лет с момента получения товара. Об этом пишет NEWS.ru.

С предложением выступил депутат Госдумы Алексей Кобилев — он направил соответствующее письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По его мнению, производители бытовой техники пользуются лазейкой в законодательстве и зачастую «планируют» поломку товаров, подталкивая потребителей к новым покупкам.

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В настоящее время, если срок гарантии отдельно не установлен договором купли-продажи, применяется норма «в пределах двух лет со дня передачи потребителю». Кобилев предлагает увеличить его как минимум до трех.

При этом председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предупреждает, что россияне должны изучить свои права и быть внимательными. «Надо чтобы покупатель проверял гарантийный срок. Многие покупают не глядя. А потом, когда что-то случилось, приходят к продавцу и видят объявление, что претензии принимаются в течение двух недель, но это полная чушь и никак закону не соответствует. Но люди на это ведутся, уходят», — сказал Шелищ.

Отмечается, что чаще всего экспертиза с гарантийными случаями связана с обувью — около половины от общего объема обращений. Далее идут телефоны, планшеты и ноутбуки. Самые дорогие обращения касаются мебели и недвижимости.

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