Эдгард Запашный рассказал о состоянии госпитализированного брата

Дрессировщик Эдгард Запашный подтвердил госпитализацию своего брата Аскольда и рассказал о его состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Эдгарда Запашного, его брат находится в «нормальном» состоянии, он в сознании, разговаривает. «У него немножко скакануло давление, упала температура», — объяснил дрессировщик.

Сейчас Аскольд Запашный находится в Первой Градской больнице под контролем пяти врачей, которые «проверяют, почему так организм себя повел».

Эдгард Запашный добавил, что брат обещал перезвонить, как только все нормализуется.

Ранее сообщалось, что Аскольд Запашный госпитализирован в столичную больницу из-за резкого ухудшения здоровья и пониженного давления. В сентябре он сообщал, что перенес операцию на позвоночнике из-за обострения грыжи. Ему понадобилась экстренная операция, потому что он мог потерять возможность ходить. Для лечения заслуженный артист России отправился в Германию, где его сразу же прооперировали. Он отметил, что это уже пятая операция на его позвоночнике.