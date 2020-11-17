Аскольда Запашного госпитализировали

Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, артист госпитализирован в больницу из-за резкого ухудшения здоровья и пониженного давления. Ему придется провести несколько дней в стационаре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Большого московского цирка, Запашный госпитализирован в Первую Градскую больницу в Москве, ему стало плохо в понедельник, 16 ноября, около 22 часов.

В сентябре Аскольд Запашный рассказал, что перенес операцию на позвоночнике из-за обострения грыжи. Ему понадобилась экстренная операция, потому что он мог потерять возможность ходить. Для лечения заслуженный артист России отправился в Германию, где его сразу же прооперировали. Он отметил, что это уже пятая операция на его позвоночнике.