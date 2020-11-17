Голодная тигровая акула растерзала рыбу на глазах у дайверов и попала на видео

Акула растерзала рыбу-парусника в нескольких метрах от дайверов вблизи гавани Фувахмулах на Мальдивах. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.

Капитан Мохаммед Шамун Амин (Mohammed Shamoon Ameen) снял видео с четырехметровой самкой тигровой акулы, которая разрывает рыбу-парусника в окружении косяков более мелкой рыбы.

Амин рассказал, что он использовал различные виды приманки для привлечения акул и выяснил, что хищницы любят рыб-парусников больше всего. «Эту акулу зовут Сара, она одна из 20 особей, которые водятся поблизости. У других акул тоже есть свои клички», — пояснил дайвер.

Тигровые акулы получили свое название из-за темных вертикальных полос, которые наиболее заметны у молодых рыб. Этот вид акул распространен в тропических и субтропических водах по всему миру. Особо крупные особи вырастают до шести-восьми метров в длину и весят более 850 килограммов.

Тигровые акулы обладают репутацией опасных для человека хищников. Они занимают второе место после больших белых акул по числу нападений на людей. Тигровые акулы питаются рыбой, морскими котиками, птицами и дельфинами. Их острые зубы и мощные челюсти позволяют разламывать панцири морских черепах и раковины моллюсков.

Ранее сообщалось, что вблизи австралийского острова Хинчинбрук, штат Квинсленд, любитель подводной охоты опустился на глубину и столкнулся с двумя опаснейшими акулами мира. Он повстречал двух тупорылых акул, одна из которых была два с половиной метра в длину, а другая — три.