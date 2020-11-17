Стало известно о росте числа избежавших судимости россиян

За девять месяцев 2020 года возросло число россиян, которым удалось избежать судимости: уголовные дела в отношении них были прекращены благодаря выплатам судебных штрафов. Соответствующие данные во вторник, 17 ноября, опубликованы на сайте Следственного комитета России (СКР).

Данные о росте числа судебных штрафов председатель СКР Александр Бастрыкин озвучил на оперативном совещании, где были подведены итоги работы территориальных следственных органов за девять месяцев 2020 года. По словам Бастрыкина, число дел, переданных в суд для применения судебных штрафов, выросло с семи до 7,5 тысячи.

При этом основанием для передачи в суд таких дел становилось полное возмещение обвиняемыми ущерба. Такая практика, как отметил Бастрыкин, позволила высвободить ресурсы в СКР для расследования сложных и наиболее опасных преступлений.

26 октября сообщалось, что Бастрыкин дал поручение по расследованию убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

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