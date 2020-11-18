Жители деревни сразились с огромным питоном ради спасения бездомной кошки

Жители тайской деревни сразились с двухметровым питоном, чтобы спасти от него бездомную кошку. Об этом сообщает Daily Mail.

В субботу, 14 ноября, видеорегистратор одного из автомобилей в Таиланде зафиксировал сцену спасения бездомной кошки от огромного питона. На кадрах видно, как посреди оживленной дороги на белого кота набрасывается двухметровая змея и обвивает его. Животное пытается высвободиться и начинает задыхаться.

На помощь кошке приходит группа местных жителей. Один из них со всей силы ударяет питона ногой, однако мужчине не удается спугнуть его. Змея отпускает жертву лишь тогда, когда жители начинают отгонять ее большими металлическими шестами. Видео заканчивается, когда питон уползает с дороги, а спасенная кошка убегает на обочину.

Анонимные пользователи разместили ролик в интернете, где он набрал более 20 тысяч просмотров. Позже местные жители сообщили, что сотрудники службы отлова животных поймали питона и выпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось о том, что в Таиланде питон затаился в унитазе и напал на женщину, которая пришла в туалет. Стряхнув с себя змею, она выскочила из комнаты, а ее муж запер дверь и вызвал специалистов по отлову диких животных. Позже медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу.