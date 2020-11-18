Зеленский сообщил о повторном положительном тесте на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он получил повторный положительный тест на коронавирус. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-аккаунте.

При этом украинский лидер отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои должностные обязанности даже в больнице.

Ранее Зеленский ответил на слухи о том, что его лечение от вируса обходится бюджету страны в миллионы гривен. Он подчеркнул, что находится в медицинском учреждении на общих условиях, как и все другие пациенты.

9 ноября Владимир Зеленский рассказал, что заразился коронавирусом. 12 ноября стало известно о госпитализации главы государства. Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в клинической больнице «Феофания», куда поместили Зеленского, заранее был обустроен рабочий кабинет на случай, если украинский лидер заболеет.