В Крыму оценили одобрение ООН антироссийской резолюции Украины

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов оценил одобрение ООН антироссийской резолюции Украины. Его слова передает РИА Новости.

Мурадов назвал резолюцию лживой и уточнил, что подобные документы принимаются из-за несовершенного механизма голосования. «Резолюции такого рода могут приниматься даже одним голосом, если все остальные не проявляют к ней интереса и воздерживаются либо вовсе не участвуют в голосовании», — пояснил он.

Политик подчеркнул, что обязательными являются лишь резолюции, которые были поддержаны Советом Безопасности ООН. «Но таковых антироссийского и антикрымского содержания нет и не будет. Словом, наш российский караван спокойно движется вперед», — заключил Мурадов.

Ранее третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрил антироссийскую резолюцию Украины. В резолюции речь идет о временной «оккупации» Крыма, «навязывании» гражданства, а также незаконном проведении выборов и изменении национальной идентичности. Кроме того, в документе незаконным названо установление российской юрисдикции и администрации в регионе.