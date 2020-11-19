Футболисты лондонского «Арсенала» подрались на тренировке

Футболисты лондонского «Арсенала» Давид Луис и Даниэль Себальос устроили драку на тренировке. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, после жесткого стыка бразильский защитник ударил испанского полузащитника по лицу. Себальос упал на газон, у него пошла кровь. Испанец хотел ответить партнеру по команде, но его удержали другие игроки клуба и сотрудники «канониров», которые вмешались в потасовку.

В итоге обоих участников конфликта выгнали с тренировки. О других санкциях в их отношении не сообщается.

В нынешнем сезоне Луис провел за «Арсенал» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Себальос, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», сыграл в 11 матчах, не отметившись результативными действиями. Арсенал после восьми туров имеет в активе 12 очков и занимает 11-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ).