Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте английской команды.

Теперь соглашение специалиста с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года. Финансовые детали контракта не уточняются.

«Такая поддержка — лучшее, что может быть у любого тренера. У меня есть все, чтобы я мог хорошо выполнять свою работу. Перед командой стоит задача продолжать совершенствоваться и развиваться», — отметил Гвардиола.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда дважды побеждала в Английской премьер-лиге (АПЛ), завоевала Кубок страны, два Суперкубка и Кубок лиги.