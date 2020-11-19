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Итальянского бойца ввели в кому после кулачного поединка

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Фото: JONATHAN BACHMAN / Reuters

Врачи ввели итальянского бойца Франческо Риччи в искусственную кому после кулачного поединка. Об этом сообщает MMA Fighting.

Поединок в рамках промоушена Bare Knuckle Fighting Championships прошел 13 ноября. В ходе встречи с американцем Ноем Каттером итальянец получил удар в трахею, но смог продолжить бой.

В итоге Риччи одержал победу в третьем раунде, но после поединка его госпитализировали. По итогам обследования спортсмену назначили операцию.

В главном поединке турнира Bare Knuckle Fighting Championships Луис Паломино нокаутировал Джима Алерса. Промоушен был основан в 2018 году и базируется в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).


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