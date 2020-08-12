Американка из UFC посетовала на образ «красивой мордашки» и ушла в кулачные бои

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант подписала контракт с промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

Хельвани связался с американкой, известной по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), и узнал детали сделки. Ванзант подтвердила, что будет драться на голых кулаках в BKFC. Она подписала контракт на несколько боев и отметила, что сделка принесет ей не один миллион долларов.

«Всю мою карьеру меня преследует образ красивой мордашки. Мне нужно это преодолеть, доказать, что я вижу себя иначе», — подчеркнула Ванзант.

В июле у американки истек контракт с UFC. На турнире UFC 251 она потерпела поражение в поединке с бразильянкой Амандой Хибас.

Ванзант завоевала известность в социальных сетях, благодаря откровенным снимкам. Особо активно американка публиковала фото во время периода самоизоляции.