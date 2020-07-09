Снимавшаяся обнаженной боец UFC обратилась к фанатам из России

Американская девушка-боец Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), обратилась к фанатам из России. Запись доступна в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Боец, известная фотосъемками в обнаженном виде, заявила, что благодарна российским фанатам за поддержку и любовь. Она заметила при этом, что те из россиян, кто против женских боев, не понимают этот спорт до конца. «Мы считаем это искусством. Мы занимаемся этим, потому что мы этого хотим, потому что мы любим это», — заявила Ванзант.

Спортсменка подчеркнула, что смешанные единоборства (ММА) — «красивый, зрелищный, интригующий» вид спорта. «Мы не становимся какими-то зверьми, выходя в октагон. Мы талантливы как вне, так и внутри клетки», — добавила американка.

Ранее Ванзант опубликовала откровенное фото из ванной и возмутила фанатов. На снимке видно, как она лежит вместе с супругом и прикрывается пеной.

За свою карьеру американка провела 12 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения. 11 июля Ванзант на турнире UFC 251 встретится с Амандой Рибас.

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