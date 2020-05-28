Боец UFC прикрылась пеной в ванной и возмутила фанатов

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант опубликовала откровенное фото из ванной и возмутила фанатов. Фото доступно в Instagram- аккаунте спортсменки.

На снимке видно, как Ванзант лежит в ванне вместе с супругом и прикрывается пеной. «Сначала это было весело, но теперь лучше остановиться», — написал пользователь с ником hudson_kirby22. «Вы не нуждаетесь в том, чтобы побыть наедине?» — добавил kriesellyd.

21 мая американка также опубликовала откровенное фото, на котором она стояла спиной, прикрывшись шляпой от солнца, чем вызвала осуждение фанатов. «Только не это дерьмо снова», — написал пользователь с ником isco_leal.

За свою карьеру американка провела 12 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

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