Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа

Ученые обнаружили неожиданное последствие прививки от гриппа. Результаты исследования были опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Специалисты выяснили, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали подобную прививку, на 18 процентов меньше, чем у других больных. Они добавили, что вакцинированные от гриппа на 13 процентов реже сталкивались с проблемами с сердцем. Отмечается, что при вакцинации на 28 процентов также снижался и риск смерти от других заболеваний.

Ранее сообщалось, что прививка живой вакциной от гриппа может быть эффективной в борьбе с коронавирусом, обеспечив дополнительную защиту организму. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что живая вакцина от гриппа может обеспечить некоторую кросспротекцию от коронавируса. Она пояснила, что любая вирусная инфекция вызывает неспецифическую кросспротекцию против других вирусных инфекций на уровне T-клеточного иммунитета.