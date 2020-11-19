Apple заплатит миллионы долларов за тормозящие iPhone

Apple достигла соглашения в судебном споре относительно обвинений в умышленном замедлении производительности iPhone. Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на судебные документы.

В сообщении, доступном на сайте генерального прокурора штата Калифорния (США) Ксавьера Бесерры (Xavier Becerra), говорится, что Apple будет вынуждена выделить 113 миллионов долларов на исправление проблемы тормозящих iPhone. Уточняется, что данный вопрос был урегулирован с участием представителей американской компании и 33 генеральных прокуроров штатов и округа Колумбия. «Данное урегулирование гарантирует, что потребители будут иметь доступ к информации, необходимой им для принятия взвешенного решения при покупке и использовании продуктов Apple», — заявил Бесерра.

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Журналисты уточнили, что соглашение не гарантирует натуральных выплат непосредственно потребителям iPhone. Вместо этого компанию обязали выделить 113 миллионов долларов и разделить их между локальными филиалами Apple для поддержки потребителей и возмещения судебных издержек. В документе, подписанном генеральными прокурорами США и IT-корпорацией, говорится, что теперь Apple обязана предоставлять покупателям «более конкретную и заметную информацию» о производительности смартфонов и состоянии аккумулятора.

В июле американский штат Аризона начал вести расследование в отношении Apple, чтобы установить, является ли намеренное снижение производительности смартфонов старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции. Ранее Apple заставили выплатить 10 миллионов евро потребителям iPhone в Италии.

В начале марта компания Тима Кука согласилась выплатить 500 миллионов долларов владельцам старых смартфонов в качестве компенсации. Впервые Apple заподозрили в умышленном замедлении iPhone в 2017 году.