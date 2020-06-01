Apple заплатит за замедление iPhone

Административный суд в Лацио (Италия) оставил в силе требование антимонопольных органов по выплате Apple 10 миллионов евро местным потребителям. Об этом сообщает издание iMore со ссылкой на появившиеся в сети документы.

Компания будет обязана выплатить эту сумму владельцам iPhone в Италии за замедление смартфонов, вызванное обновлением ПО. Американская корпорация намеревалась обжаловать штраф в вышестоящих инстанциях, однако суд отклонил апелляцию Apple.

Постановление о штрафе было вынесено производителю смартфонов Антимонопольной службой Италии (AGCM) в октябре 2018 года. Ведомство обосновало пять миллионов штрафов фактом снижения производительности аппаратов, еще пять миллионов — отсутствием рекомендаций для клиентов по правильному обслуживанию аккумуляторов своих устройств. Кроме того, Apple также возьмет на себя оплату судебных издержек в размере семи тысяч евро. В 2018 году AGCM также оштрафовала на пять миллионов евро компанию Samsung.

В начале марта Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов в качестве компенсации владельцам старых iPhone. Согласно решению корпорации, владелец каждого iPhone, который стал медленнее в результате обновлений, получит по 25 долларов. При этом сумма выплат может быть скорректирована в обе стороны в каждом конкретном случае.

В конце 2017 года Apple призналась, что замедляла производительность устаревших iPhone. В компании объяснили это заботой о потребителе, так как в противном случае процессор аппарата мог не выдержать рабочей нагрузки, что привело бы к его отключению. Тем не менее в iOS 11.3 появилась возможность диагностики состояния аккумулятора и отключения функции замедления.

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