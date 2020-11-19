Российские эксперты раскритиковали систему подсчета голосов на выборах в США

Российские эксперты оценили прошедшие выборы президента США и раскритиковали систему подсчета голосов. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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По их мнению, избирательная кампания в США прошла с многочисленными нарушениями. По словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, были зафиксированы фальсификации, которые проводились через электронную систему подсчета Dominion. Он отметил, что благодаря ей голоса, отданные гражданами за одного кандидата, могли «перебрасывать» в пользу другого.

«В России такое невозможно — система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не принимает голоса дважды», — добавил Григорьев и пояснил, что в штате Мичиган, например, было выявлено более 234 свидетельств фальсификации.

По мнению исполнительного директора Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алены Булгаковой, многие нарушения в процессе выборов президента США можно было предотвратить, «если бы были установлены нормы по обеспечению наблюдателей на участках».

Помимо этого, она рассказала, что НОМ имеет данные о нарушениях в ходе почтового голосования, есть также информация о «дозаполнении» бюллетеней в штате Невада, где в голосовании якобы участвовало почти 840 умерших граждан.

Глава регионального Фонда политических исследований РАПИР Дмитрий Травкин заявил, что в прошлом американская система передачи власти «шла закономерными шагами». Однако в настоящее время президент США Дональд Трамп и его сторонники решительно настроены на пересмотр голосов. «И на это есть сотни тысяч причин, которые подтверждают мошенничество на выборах», — заключил он.

3 ноября в США прошли президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и провозгласил себя избранным президентом США. На это Трамп заявил, что итоги будут обжалованы в суде и что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как официально выборы еще не закончились.