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Минздрав США отказался работать с Байденом до окончательных результатов выборов

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Andrew Harnik / AP

Глава Минздрава США Алекс Азар отказался работать с кандидатом от Демократической партии США на президентский пост Джо Байденом и его командой до окончательных результатов выборов. Об этом сообщает CNN.

Как пояснил Азар, сотрудничество будет возможно только после того, как победу Байдена признает Управление общих служб США (GSA). «Мы очень ясно дали понять, что когда GSA примет решение, мы обеспечим полный, совместный профессиональный переход и планирование», — заявил он.

Ранее стало известно, что Байден потребует от губернаторов всех штатов введения всеобщего масочного режима еще до своей инаугурации в качестве главы государства. Демократ подчеркнул, что ношение маски является проявлением патриотизма и заботы о согражданах.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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