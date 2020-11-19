Мир
 
Последние новости
Ученый оценил риск заразиться COVID-19 через продукты, в магазинах и транспорте
Илон Маск попал в тройку самых богатых людей мира
Роспотребнадзор оценил протекание коронавируса у курильщиков
Составлен рейтинг самых популярных для собачьих кличек имен политиков
Сборная России пропустила пять безответных мячей от Сербии в Лиге наций
В США предложили ввести санкции против России и не допустить восстановления G8
Россия заменит «самое страшное оружие Москвы в Сирии»
Аудитор Мень заявил о непонимании сути предъявленных ему обвинений
В ООН одобрили антироссийскую резолюцию Украины по Крыму
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден потребует введения всеобщего масочного режима в США еще до инаугурации

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: TOM BRENNER / Reuters

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден, считающийся избранным президентом, потребует от губернаторов всех штатов введения всеобщего масочного режима еще до своей инаугурации в качестве главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, до его вступления в должность 20 января от осложнений, вызванных коронавирусом, в стране могут скончаться до 200 тысяч человек. Он подчеркнул, что будет сотрудничать с местными властями, независимо от их партийной принадлежности, для того, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции гражданами во всех штатах. Демократ также подчеркнул, что ношение маски является проявлением патриотизма и заботы о согражданах.

Ранее Байден предупредил, что нежелание президента США Дональда Трампа принять результаты выборов 2020 года может помешать новой администрации в борьбе с коронавирусом. В ходе пресс-конференции в Дэлавэре Байден отметил, что число жертв коронавирусной инфекции в США может быть больше, «если мы не будем координировать свои действия».

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден призвал Трампа к взаимодействию по COVID-19
Трампа уличили в игнорировании борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог заявил о превращении США в очаг COVID-19