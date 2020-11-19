Байден потребует введения всеобщего масочного режима в США еще до инаугурации

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден, считающийся избранным президентом, потребует от губернаторов всех штатов введения всеобщего масочного режима еще до своей инаугурации в качестве главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, до его вступления в должность 20 января от осложнений, вызванных коронавирусом, в стране могут скончаться до 200 тысяч человек. Он подчеркнул, что будет сотрудничать с местными властями, независимо от их партийной принадлежности, для того, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции гражданами во всех штатах. Демократ также подчеркнул, что ношение маски является проявлением патриотизма и заботы о согражданах.

Ранее Байден предупредил, что нежелание президента США Дональда Трампа принять результаты выборов 2020 года может помешать новой администрации в борьбе с коронавирусом. В ходе пресс-конференции в Дэлавэре Байден отметил, что число жертв коронавирусной инфекции в США может быть больше, «если мы не будем координировать свои действия».

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.