Трамп уволил главу агентства кибербезопасности США за слова о честных выборах

Президент США Дональд Трамп уволил главу агентства кибербезопасности США Криса Кребса из-за слов о честном подсчете голосов на прошедших выборах. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте американского лидера.

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество, включая голосование "мертвых душ", наблюдателей не допускали на избирательные участки, были "глюки" в машинах для голосования, которые меняли голоса с Трампа на Байдена. (...) Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс был уволен», — написал глава государства. При этом он подтвердил, что агентство справилось с задачей защитить выборы от вмешательства со стороны других государств.

Известно, что агентство кибербезопасности создало страницу Rumor control («Контроль слухов»), чтобы бороться с фейковой информацией. В частности, в них опровергались теории о мошенничестве с избирателями. CNN уточняет, что это беспокоило Белый дом.

7 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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