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Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о наблюдателях

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором утверждалось, что в Филадельфии незаконно ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что суд встал на сторону избирательной комиссии, в правилах которой не нашли нарушений. В частности, каждый округ сам мог решать, на каком расстоянии должны находиться избиратели.

Ранее апелляционный суд третьего округа США также отклонил ходатайство сторонников Трампа, которые требовали не учитывать в штате Пенсильвания бюллетени, поступившие по почте после дня голосования. Избиратели потребовали не учитывать при подсчете голосов в Пенсильвании около 9,3 тысячи бюллетеней, пришедших по почте после 3 ноября.

До этого суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба президента США Дональда Трампа о законности голосов, поданных по почте на выборах главы государства. Штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Часть пришедших бюллетеней была отбракована.

7 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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