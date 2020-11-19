Популярная российская ведущая раскрыла свою систему питания

Бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая рассказала о своей системе питания. В Instagram она опубликовала пост, в котором раскрыла метод.

По словам популярной российской ведущей, она занимается интервальным голоданием — приемы пищи происходят через большие промежутки времени. В «голодный» интервал можно пить чай, травяные отвары и кофе (без сахара и молока) или воду с лимоном, уточнила она.

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Сама Вербицкая такую систему питания назвала «древним секретом здоровья», указав, что есть и научное подтверждение ее пользы. Она подчеркнула, что интервальное голодание способствует потере веса и жира, улучшению ясности ума и прибавлению сил, снижению уровня сахара и инсулина в крови.

Помимо плюсов, телеведущая упомянула и противопоказания. Так, свою диету она не рекомендует людям до 18 лет, в период беременности и лактации, при наличии гипотиреоза, во время обострения подагры и при регулярном приеме лекарств.

Ранее о похожей схеме питания рассказывала ведущая Первого канала Екатерина Андреева. Телеведущая пояснила, что она голодает по 16 часов в день: вечером ест в 19 часов, а потом завтракает лишь в 11 часов утра. Андреева, как и Вербицкая, заверила, что это полезно для организма.

Вербицкая — советская и российская телеведущая, известна большинству россиян по программе «Доброе утро» на Первом канале, которую вела с января 1987 по декабрь 2014 года. Также работала диктором на кишиневском телевидении. Заслуженная артистка России. Появлялась в развлекательных проектах «Форт Боярд» и «Ледниковый период». В 2018 году была одной из ведущих познавательной программы «Дневник активной жизни» на канале «Домашний».