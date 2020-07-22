Российская ведущая кулинарных шоу села на голодовку

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что много лет соблюдает индуистский пост экадаши, предполагающий отказ или сокращение потребляемой пищи на 11-й день после полнолуния и новолуния с целью очищения и восстановления организма. Об этом она рассказала журналу Tatler.

По словам звезды, во время самоизоляции она вместе с семьей жила на даче на Николиной горе. Ведущая кулинарных телешоу призналась, что в этот период ей очень не хватало работы, поскольку она лишилась театра и съемок. Вместе с тем Высоцкая рада, что ей удалось провести время с семьей и наверстать упущенное.

На самоизоляции Высоцкая продолжала снимать кулинарные программы, а также занималась скандинавской ходьбой, пилатесом и голоданием. Она призналась, что соблюдать диету в этот период было непросто, на это потребовалось больше дисциплины. Приходилось внимательно выбирать питание, чтобы не набрать лишний вес. «Соблюдать пищевую паузу безусловно легче в обычное время, когда ты работаешь и твоя голова постоянно занята какими-то задачами», — отметила она.

Вместе с тем ей помогла поддержка мужа, 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского, которого она тоже приобщила к голоданию. «За компанию, как известно, все делается легче», — добавила телеведущая.

Ранее Юлия Высоцкая призналась в страхе и печали, которые испытывает, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Она заявила, что набрала вес на карантине, так как «все равно метаболизм не работает так, как работал в нормальную, активную фазу жизни».