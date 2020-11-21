Российский диетолог предупредил об опасности витаминов

Многие россияне начали в больших количествах пить поливитамины для профилактики коронавируса и сезонных инфекций, однако гипервитаминоз может привести к неприятным последствиям. О распространенных ошибках приема полезных для организма веществ в интервью радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Он заверил, что в благополучной цивилизованной стране у людей, которые хорошо питаются, не может быть дефицита витаминов. Исключение составляют только «Йодомарин» для жителей некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет. По словам диетолога, уже несколько лет считается, что поливитамины скорее опасны для здоровья, чем полезны.

Так, при злоупотреблении витаминными комплексами может наступить состояние гипервитаминоза. Особенно опасен гипервитаминоз витамина D или A. Распознать острое расстройство достаточно сложно из-за его размытых симптомов, подчеркнул Бессмертный.

«Это тошнота, вялость, усталость, снижение объема отделяемой мочи в том числе, при гипервитаминозе D — рвота, то есть все признаки интоксикации. Добиться такой интоксикации довольно тяжело», — пояснил он. Тем не менее, люди, которые пьют витамины горстями, рискуют оказаться в токсикологическом отделении, предупредил врач.

Кроме того, Бессмертный отметил, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. «А ведь две четверти токсических поражений печени, по статистике, могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы», — пояснил диетолог.

Он добавил, что небольшие дефицит или, напротив, переизбыток витаминов глобально не влияют на иммунную систему, но сказываются на общем состоянии здоровья.

Ранее россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. Пренебрежение врачебной помощью привело инфицированных граждан к ряду негативных последствий, в частности сыпи, тошноте, гастриту, проблемам с почками, головокружениям и повышенному давлению. Заболевшие пытались самостоятельно вылечить COVID-19 с помощью антибиотиков, витамина D и гормональных препаратов.