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Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео

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Возможный удар оперативного ракетно-тактического комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе попал на видео. Ролик, снятый очевидцами, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах слышны взрывы и видны поднимающиеся в небо облака пыли.

«Военный обозреватель» пишет, что на видео попало предположительное применение «Искандера» Вооруженными силами Армении по объектам азербайджанской армии в районе города Шуши.

19 ноября бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян подтвердил информацию о применении «Искандера» во время войны в Нагорном Карабахе. При этом он не уточнил, когда именно и в каком направлении это произошло.

Ранее, 10 ноября, американское издание The Drive сообщило, что за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Ереван впервые применил ракету комплекса «Искандер». «Это новейшие и самые мощные баллистические ракеты малой дальности, которые Армения приобрела у России в 2016 году», — уточнили журналисты.

По состоянию на 2020 год Вооруженные силы Армении имеют от четырех до восьми единиц «Искандер-Э».

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются еще три района. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

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