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В России объяснили «удар» армянского «Искандера» по жилому кварталу

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Кадр: ТРК «Звезда»

Руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов объяснил «удар» ракеты армянского комплекса «Искандер» российского производства по жилому кварталу в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам эксперта, «Искандер» «был закуплен в значительной степени как оружие сдерживания». «Но у ракет всегда есть круговое [вероятное] отклонение. Очевидно, что они стреляли по военному аэродрому [второго по численности населения в Азербайджане] города Гянджа, но ракета упала на жилые кварталы», — сказал специалист.

Пухов отметил, что то обстоятельство, что в ходе конфликта зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» «покажет себя плохо», а ЗРК «Тор» — хорошо, «стало ясно только во время этой войны [в Нагорном Карабахе]». «Закупочная политика [Армении] могла строиться по-другому», — заключил глава ЦАСТ.

В ноябре американское издание, ссылаясь на появляющиеся в сети видео, сообщило, что за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном первая сторона впервые применила против второй ракету комплекса «Искандер». Впоследствии данную информацию подтвердил бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян, не ставший называть «направление» применения «Искандера».

В октябре издание Aviation Week, ссылаясь на заявление министра армии США Райана Маккарти, сообщило, что круговое вероятное отклонение (КВО) гиперзвукового планирующего блока Common Hypersonic Glide Body (CHGB) в ходе испытания, проведенного в марте Военно-морскими силами (ВМС) и армией США, составило 6 дюймов (около 15 сантиметров).

В июне 2019 года американский журнал The National Interest сообщил, что точности межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.

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