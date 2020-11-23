Дженнифер Лопес вышла в свет в наряде с глубоким декольте за миллионы рублей

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения American Music Awards в наряде за миллионы рублей и взволновала поклонников. Соответствующая серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах знаменитость позирует в одежде из новой коллекции французского дома моды Balmain. Костюм, состоящий из топа с глубоким декольте и юбки длины макси с высоким разрезом, полностью отделан кристаллами Swarovski. Исполнительница также надела босоножки на каблуке того же бренда. Образ Лопес дополнили бриллиантовые серьги и кольцо марки Luminous Diamonds за 45 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей).

Фанатов восхитил внешний вид певицы. «Просто великолепна!», «Икона! Я влюблен!», «Выглядишь сногсшибательно!», «Я хочу выглядеть так же», «Идеальная!» — комментировали пользователи.

Ранее в ноябре Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для обложки журнала WSJ. На опубликованных снимках знаменитость показала низ груди в облегающем черном платье с широким вырезом, который оголяет часть талии и всю спину. Стоимость наряда бренда Monot составляет 90 900 рублей.