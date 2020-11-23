Хлоя Севиньи призналась в появлении на работе под экстази

Актриса Хлоя Севиньи призналась, что в подростковом возрасте часто посещала рейвы, после которых выходила на работу на следующее утро, находясь под воздействием наркотика экстази. О своем прошлом артистка рассказала в интервью газете The i.

«Мне не терпелось выбраться из города, в котором я жила. Я носилась по улицам, встречала новых друзей, близких мне по духу. Мы тусовались в парках дни и ночи напролет, ходили на рейвы, а на следующий день я появлялась на работе, будучи еще под экстази. Это было довольно дико, но я успокоилась после 20 лет. К этому времени я уже многое взяла от жизни», — поделилась 46-летняя артистка.

Хлоя Севиньи снялась в таких фильмах, как «Парни не плачут», «Зодиак», «Клубная мания», «Догвилль», «Гуммо» и «Детки». В 2018-году актриса рассказала, что женщина, занимавшаяся кастингом на одной из картин, пыталась научить ее вызывать мужскую похоть.