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Глава Красного Креста описал сложность при поиске тел в Карабахе

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Петер Маурер
Петер Маурер
Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

В настоящее время каждая из сторон Нагорно-Карабахского конфликта находит тела на подконтрольной им территории. Однако обнаружить трупы на линии соприкосновения, где велись бои и взрывались мины, сложно. Процесс обнаружения останков в беседе с РБК описал глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Он пояснил, что в этой работе есть укоренившиеся практики, позволяющие изъять тело с подобающим достоинством, идентифицировать и передать его родственникам.

По словам Маурера, если затянуть работы по эксгумации, к зиме тела разложатся, что затруднит их опознание. Кроме того, разложение останков может заразить почву.

В настоящее время МККК готовится увеличить свою численность в Карабахе. «Мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400–500 человек в регион», — подчеркнул глава комитета, добавив, что финансирование также выросло с 11 миллионов долларов до 49,4 миллиона долларов.

21 ноября сообщалось, что на территории непризнанной республики обнаружили тела 350 армянских военнослужащих и трех мирных жителей. Сами поиски ведутся с 13 ноября миротворческой миссией РФ, МККК и государственной службой по чрезвычайным ситуациям Карабаха при содействии карабахского министерства обороны.

21 ноября глава МИД России Сергей Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, принятое Москвой, Баку и Ереваном в начале ноября. Согласно документу, армянская и азербайджанская стороны остались на позициях, занятых ими в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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