Назвавшего COVID-19 «порабощающим человечество трюком» ученого отстранили

Администрация Государственного университета Ферриса отправила в административный отпуск профессора физики Томаса Бреннэна, спровоцировавшего скандал неоднозначными заявлениями о коронавирусной инфекции, пишет Newsweek.

Утверждается, что Бреннэн не только отрицал существование пандемии COVID-19, но и назвал ее «трюком левых, призванным поработить человечество». В аккаунте временно отстраненного ученого в Twitter обнаружили расистские и антисемитские высказывания, а также признаки гомофобии. Отмечается, что первые обвинения были опубликованы в студенческой газете The Torch.

Материалы по теме «Это как холодная война» Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики Антивирус Конфуция Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?

Президент университета Дэвид Эйслер в официальном заявлении отметил, что учебное заведение «категорически отвергает» и осуждает оскорбительные заявления профессора.

В то же время ученый в адресованном университету письме заявил, что его пытаются несправедливо выставить «расистом и антисемитом». Он уточнил, что конфликт вспыхнул после его заявления, сделанного в ходе собрания преподавателей и сотрудников Колледжа искусств и наук. Комментируя произошедшее, он счел необходимым прояснить свою позицию.

«Я не считаю пандемию выдумкой, [многие] люди погибли. Но ее серьезность преувеличивается революционными левыми в СМИ и правительстве, так как они "никогда не упустят возможность воспользоваться кризисом". Если эту истерию не остановить, в конечном итоге дойдет до вакцины», — написал он, добавив, что вакцина — предлог для внедрения чипов.

Он отметил, что использовал свой закрытый аккаунт в Twitter для того, чтобы «прощупывать границы», и время от времени публиковал неоднозначные высказывания, которые могли некоторым показаться провокационными. «Я всегда удаляю самые противоречивые из них в течение нескольких часов или суток. Это был мой способ "дразнить дракона". До сего момента это оставалось незамеченным, но я наконец привлек внимание "культуры отмены". Я знал, что это произойдет — и хорошо, что это происходит сейчас, потому что общество достигает апогея безумия», — написал Бреннэн.

Объяснив все высказывания, вызвавшие осуждения, профессор добавил, что весь мир «попал под чары сатанинской глобальной элиты». По его словам, цель этой элиты заключается в том, чтобы чипировать всех жителей планеты и следить за их передвижением. «Они используют риторику социальной справедливости и отмены культуры не для равенства, а для того, чтобы очернить и заставить замолчать любого, кто им противостоит», — заключил он. По мнению ученого, для достижения своего намерения, «элита» использует все возможные средства и пытается держать людей в страхе.

В апреле сообщалось, что жительница города Лениногорск в Татарстане испугалась, что россиян будут чипировать, и решила сбежать в лес с двумя детьми — там она построила шалаш на берегу реки и кормила 15- и 13-летнего сыновей листьями. В один из дней старший сын дождался, пока мать уснет, и сбежал. Он набрел на работавших неподалеку нефтяников и попросил у них помощи, мужчины вызвали в лес полицию.