Врач решила заработать на советах по лечению COVID-19 дома и возмутила россиян

Врач из Твери Валентина Максимова решила заработать на советах по эффективному и быстрому лечению COVID-19 дома и заявила о продаже списка рекомендаций за 950 рублей. Об этом она объявила в своем Instagram.

Максимова пообещала подарить чек-лист одному из тех, кто подпишется на ее профиль и оставит комментарий под постом о продаже. Некоторые россияне возмутились публикации и раскритиковали медика за корысть, однако кто-то попросил подарить им список, пожелал здоровья и поблагодарил за работу.

«Самое смешное, человек пишет, что у него родители болеют, и "опытный врач" вместо того, чтобы скинуть этот лист, предлагает участие в конкурсе и говорит "вам повезет"», — написал пользователь с ником pivovarovandrey.

agutenkova89

«Вы серьезно??? Такова цена за жизнь в такое непростое время? Вам самой не стыдно такое писать? И это пишет врач с 25-летним стажем. Куда катится мир», — заявила valeriagopta89.

Однако некоторые встали на защиту Максимовой. По словам lensannak, в интернете множество шарлатанов без медицинского образования, «которые продают заговоренную воду, рога единорога, курсы таро и прочую средневековую вредоносную ересь», и никого это не беспокоит. «А тут человек с медицинским образованием предложил купить свой опыт, и сразу на костер. Я проржу, если доктора отстранят от работы, а на ее место придет работать вчерашний студент», — сказано в комментарии.

По словам Максимовой, она — врач инфекционного госпиталя, имеет высшую категорию, ее стаж превышает 25 лет. Она добавила, что с начала пандемии и до текущего момента она работает в госпитале на базе городской больницы №6. «За время работы пришла к выводу, что основное правило для человека в пандемию — это не только соблюдение всех мер безопасности (защитные средства и меньше контактов), но и крепкий иммунитет, отсутствие сопутствующих заболеваний», — объяснила она решение создать чек-лист.

Главврач больницы №6 Владимир Удалов рассказал изданию Tverigrad.ru, что ранее Максимова работала заведующей приемным отделением, но ее освободили от должности за нарушения санэпидрежима, фальсификаций в табелях учета рабочего времени, несоблюдение трудового законодательства, нарушения этики и отказы в приеме больных бригадам скорой. Сейчас она работает врачом-терапевтом. Администрация больницы обратилась в прокуратуру из-за ложных данных в табеле.

Удалов добавил, что незаконная попытка обогащения без лицензии, а также злоупотребление доверием пациентов и «игры на чувстве страха» из-за коронавируса недопустимы и незаконны. Администрация больницы проведет служебную проверку, а ее материалы направит в правоохранительные органы. По ее результатам на Максимову наложат административное взыскание. Главврач добавил, что руководство медучреждения приносит извинения жителям Твери и Тверской области за некорректное поведение врача.

В Минздраве Тверской области жителей предупредили, чтобы те не доверяли непрофессионалам свое здоровье и не обращались за помощью к людям, которые предлагают в соцсетях лечение коронавируса без лицензии. Россиянам напомнили, что лечение ведется в соответствии с рекомендациями.