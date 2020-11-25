В Индии мусульманам запретили соблазнять девушек ради обращения в ислам

В индийском штате Уттар-Прадеш мусульманам запретили соблазнять девушек ради обращения в ислам — так называемый «любовный джихад». Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что виновным в использовании брака для принуждения менять религию будет грозить до 5 лет тюрьмы. Теперь пара, состоящая из приверженцев разных религий, должна будет уведомить судью за два месяца до свадьбы, после чего получить одобрение властей.

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Известно, что закон продавила правящая националистическая партия «Бхаратия джаната парти», возглавляемая премьер-министром Нарендрой Моди. Уттар-Прадеш стал уже третьим штатом, принявшим закон на основе теории заговора о «любовном джихаде».

Термин «любовный джихад» появился в 2009 году, когда ряд индийцев на юге страны заподозрили, что местные мусульманские мужчины очаровывают девушек из христианских и индуистских семей, обещают на них жениться и требуют для этого принять ислам. Представители мусульман утверждают, что обращение в ислам по желанию новообращенной девушки не является ничем преступным и происходит не чаще, чем обратный переход.

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