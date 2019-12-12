Мир
 
Последние новости
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Российских журналистов начали пускать на Украину
Замглавы Нацбанка Украины рассказала о поступающих ей угрозах
Мужчина остановил президентский кортеж и попросился на работу
В отношении угрожавших сыну Плющенко сектантов возбудили уголовное дело
Нефть и газ назвали угрозой будущему России
Двое россиян прокатили на самодельных санях труп, бросили его и сбежали
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Германия отреагировала на высылку своих дипломатов из России
Apple внезапно выпустила обновление для старых iPhone
Новости партнеров

Индийцы массово взбунтовались из-за гражданства для мусульман

Перейти в «Мою Ленту»

Жители Индии вышли на демонстрации против закона, который позволит немусульманским иммигрантам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана получить индийское гражданство. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает CNN.

Массовый бунт начался в связи с тем, что нижняя палата парламента одобрила законопроект, который позволит немусульманам стать гражданами Индии на основании религии. Документ не предусматривает получение гражданства мусульманами, что вызвало жесткую реакцию общества. В демонстрациях участвуют как оппозиционные партии, так и студенческие организации. Они считают, что закон нарушает Конституцию Индии, которая защищает религиозное равенство.

Правительство Индии отмечает, что закон не будет нарушать права мусульман. «Мусульманам Индии не о чем беспокоиться. Они граждане страны и таковыми останутся», — подчеркнул министр внутренних дел Амит Шах.

При этом правительство уже развернуло войска на северо-востоке страны (штат Трипура), где протестующих особенно много. Там опасаются, что закон приведет к огромному потоку иммигрантов. Протестующие выкрикивают лозунги, среди которых «Трипура — не свалка для нелегальных мигрантов».

11 декабря правительство приняло поправку к закону о гражданстве, согласно которой буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 года, можно будет получить индийский паспорт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Indian military deployed and internet shut down as protests rage against citizenship bill
В Индии за развод по мусульманским обычаям начнут сажать в тюрьму
Индия запретит мусульманам разводиться через мессенджеры
Мусульманам в Индии запретили «мгновенный развод»
Другие материалы рубрики
Мир00:01 9 декабря
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01

Пробуддились

Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
16:44Сегодня

Германия отреагировала на высылку своих дипломатов из России

16:20Сегодня

Россия заявила о безальтернативности минских соглашений

16:01Сегодня

Антироссийские санкции США посчитали вредными для Европы

Мир00:03 7 декабря

«Их сети раскинулись по всей стране»

Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
15:45Сегодня

Названа самая влиятельная женщина года

15:25Сегодня

Россия назвала необоснованными требования выдать свидетеля по MH17

14:53Сегодня

В МИД России рассказали о розыске убитого в Берлине сторонника Басаева

Мир14:07 5 декабря
Реджеп Эрдоган

«Мы не будем спрашивать разрешения»

Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
14:23Сегодня

Захарова высмеяла мыслительные способности НАТО

14:01Сегодня

Немецкий депутат раскритиковал власти за санкции против России

12:44Сегодня

Китайцы забрались в мебель и попытались проникнуть в США

Россия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
и. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. Находясь в седьмом по счету дальнем походе, в ноябре 2016 г. - январе 2017 г. крейсер впервые принял участие в боевых действиях - палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии. Лев Федосеев/ТАССНа крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Огнем охвачен весь энергоотсек. Есть пострадавшие
Двое россиян прокатили на самодельных санях труп, бросили его и сбежали
«Война — это, сука, страшно»
25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Самый большой российский остров накрыло мощным снежным циклоном
Юрий ЛужковДорогой москвич
Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
У половины россиян обнаружили лишний вес
Все материалы
Мир
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Германия отреагировала на высылку своих дипломатов из России
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Россия заявила о безальтернативности минских соглашений
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Все материалы
Бывший СССР
Замглавы Нацбанка Украины рассказала о поступающих ей угрозах
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
Зеленский назвал национальную идею Украины
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Стало известно об участии отца депутата Рады в расстреле силовиков на Майдане
Все материалы
Экономика
Нефть и газ назвали угрозой будущему России
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой биржеС протянутой трубой
Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
В России попросили вернуть старый налог
Газовый тупик
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Российские семьи оценили обеспеченность продуктами питания
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
Минимальные зарплаты россиян повысили на 850 рублей
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности уголовного прошлого убийцы студентки РУДН
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Американских преподавателей депортировали из России из-за незаконной работы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства
Виктор Шеймов«Мне промывали мозги с самого детства»
Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. За измену ему обещали миллион долларов
Топ-менеджера «Росгеологии» приговорили к 3,5 годам за мошенничество
Все материалы
Наука и техника
Россия продлила испытания «картонной» атомной подлодки
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Преследование авианосца США 20 кораблями Ирана заснял спутник
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
PlayStation стала главной консолью для просмотра порно
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали куском ржавчины
Все материалы
Спорт
Испанских футболистов посадили на 38 лет за изнасилование девочки
Хосеп Гвардиола«Мы наделали много ошибок»
Неожиданный провал Гвардиолы и взлет «Ливерпуля» с «Лестером» — главные события тура АПЛ
WADA понадобилось больше денег
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
В WADA отказались просить более жесткого наказания для России
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
Бегун объяснил шлепок журналистки по ягодицам в прямом эфире
Все материалы
Культура
Темнокожая балерина обвинила Большой театр в расизме из-за грима
Темные тела
Мрачные истории на лучших черно-белых снимках со всего мира
Лев Лещенко и солист «Пошлой Молли» обсудили сексуальных партнеров
«Мы не понимали, почему люди кричат и плачут»
Главный израильский писатель об иврите, политике и гибели сына
Актер из сериала «На виду» умер в 14 лет
Пер Гессле и Мари ФредрикссонПросто Мари
Умерла вокалистка The Roxette. Какой мы ее запомним
Цирковое училище предложили соединить с ГИТИСом
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогер попытался нарезать хлеб традиционным способом и потерпел неудачу
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Глава «Газпром-медиа» объяснил отказ ТНТ продолжать показ сериала с Зеленским
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
Телеведущая подала в суд на канал за сексуальные домогательства
Все материалы
Ценности
Билли Айлиш объяснила желание скрывать свое тело
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Знаменитости вернули в моду женский тренд из 2000-х
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Кристен Стюарт пришла на премьеру своего фильма в пиджаке на голое тело
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Модель затравили за прозрачное платье на публике
Все материалы
Путешествия
Похожие на половой акт действия пассажиров поезда смутили попутчиков
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Пилоты дважды забыли выпустить шасси и посадили самолет с третьей попытки
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
В российские аэропорты вернутся курилки
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
В России решили разобраться с экскурсоводами
Все материалы
Из жизни
Обнаружена редкая двухголовая кобра
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Полицейские нашли три миллиона долларов в бочках с сырыми свиными лопатками
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Молодой человек попал в больницу после шлепка девушки
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Редкий двуликий котенок появился на свет в Таиланде
Все материалы
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
Длительный тест Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
Раскрыт интерьер нового Cadillac Escalade
Появился сервис для краткосрочного обмена автомобилями
В России выступили против штрафа за среднюю скорость
Все материалы
Дом
Россиянин поссорился с матерью и сжег ее квартиру
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Россиян предупредили о нашествии «супертараканов»
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Названо число желающих улучшить свои жилищные условия россиян
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы