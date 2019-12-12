Индийцы массово взбунтовались из-за гражданства для мусульман

Жители Индии вышли на демонстрации против закона, который позволит немусульманским иммигрантам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана получить индийское гражданство. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает CNN.

Массовый бунт начался в связи с тем, что нижняя палата парламента одобрила законопроект, который позволит немусульманам стать гражданами Индии на основании религии. Документ не предусматривает получение гражданства мусульманами, что вызвало жесткую реакцию общества. В демонстрациях участвуют как оппозиционные партии, так и студенческие организации. Они считают, что закон нарушает Конституцию Индии, которая защищает религиозное равенство.

Правительство Индии отмечает, что закон не будет нарушать права мусульман. «Мусульманам Индии не о чем беспокоиться. Они граждане страны и таковыми останутся», — подчеркнул министр внутренних дел Амит Шах.

При этом правительство уже развернуло войска на северо-востоке страны (штат Трипура), где протестующих особенно много. Там опасаются, что закон приведет к огромному потоку иммигрантов. Протестующие выкрикивают лозунги, среди которых «Трипура — не свалка для нелегальных мигрантов».

11 декабря правительство приняло поправку к закону о гражданстве, согласно которой буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 года, можно будет получить индийский паспорт.

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